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Défonçeuse numérique Ruban vert Mareuil en Périgord

Défonçeuse numérique Ruban vert Mareuil en Périgord

Défonçeuse numérique Ruban vert Mareuil en Périgord mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Ruban vert

Adresse : 2 place André Marchaps

Ville : 24340 Mareuil en Périgord

Département : Dordogne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mareuil en Périgord

Défonçeuse numérique

Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Défonceuse numérique.
Expérimentons une nouvelle machine ! Découvrons ensemble quelles créations peut-elle réaliser.
Défonceuse numérique.
Expérimentons une nouvelle machine ! Découvrons ensemble quelles créations peut-elle réaliser.   .

Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 57 00 89 

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English : Défonçeuse numérique

Digital router.
Let’s experiment with a new machine! Let’s find out together what creations it can make.

L’événement Défonçeuse numérique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne

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