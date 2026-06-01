Défonçeuse numérique Ruban vert Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord

Défonçeuse numérique

Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Défonceuse numérique.

Expérimentons une nouvelle machine ! Découvrons ensemble quelles créations peut-elle réaliser.

Défonceuse numérique.

Expérimentons une nouvelle machine ! Découvrons ensemble quelles créations peut-elle réaliser. .

Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 57 00 89

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English : Défonçeuse numérique

Digital router.

Let’s experiment with a new machine! Let’s find out together what creations it can make.

L’événement Défonçeuse numérique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne