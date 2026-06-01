Défonçeuse numérique Ruban vert Mareuil en Périgord
Défonçeuse numérique Ruban vert Mareuil en Périgord mercredi 24 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Défonçeuse numérique
Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Défonceuse numérique.
Expérimentons une nouvelle machine ! Découvrons ensemble quelles créations peut-elle réaliser.
Défonceuse numérique.
Expérimentons une nouvelle machine ! Découvrons ensemble quelles créations peut-elle réaliser. .
Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 57 00 89
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English : Défonçeuse numérique
Digital router.
Let’s experiment with a new machine! Let’s find out together what creations it can make.
L’événement Défonçeuse numérique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne
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