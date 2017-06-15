Rencontre Les chaînes seront brisées à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Rencontre autour du livre Ces chaînes seront brisées Récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes (de Ramzi Baroud)

En présence de Claude ZURBACH (traducteur de l’ouvrage)

Ecrire sur les prisonniers politiques palestiniens n’est pas simplement évoquer le calvaire de personnes derrière des barreaux, c’est écrire l’histoire de la Palestine elle-même. C’est suivre les battements de cœur d’un peuple qui, même enchaîné, résiste à la machine d’une occupation impitoyable et violente C’est écouter les voix qui s’élèvent des geôles et cellules d’isolement, des salles d’audience où la justice est bafouée, et d’une patrie déchirée par des murs, des miradors et la cruelle logique de la violence coloniale.

Le livre sera proposé à la vente lors de cette présentation. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English : Rencontre Les chaînes seront brisées à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

L’événement Rencontre Les chaînes seront brisées à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-02-17 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ