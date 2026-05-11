LE 12 MAI, rendez-vous dès 18h30 à la librairie L’ARBRE A LETTRES à Paris (Bastille) pour une rencontre avec Florian Dacheux et Marc Chebsun pour la sortie en librairie de LES REPARATEURS (Multikulti Editions) !

Multikulti Editions ; Crédits : Multikulti Editions



Ce volume, qui fait suite à 100% Inclusif, nous fait découvrir des Françaises et des Français qui, par leurs initiatives, leurs combats, leur créativité et leur esprit d’entreprendre, agissent contre toute forme de discrimination, d’exclusion sociale, de maltraitance ou de violence, pour développer l’autonomie, la solidarité, l’invention de pratiques innovantes. À leur échelle (souvent locale), avec très peu de moyens, ils/elles réparent nos dérives, nos blessures comme nos dénis.

Un article est notamment dédié au quartier de la Grange aux Belles dans le 10e où un important tissu associatif y favorise une pratique sportive dans l’espace public pour toutes et tous (foot, basket, running, boxe, danse, théâtre forum, déconstruction des préjugés, mixité, inclusion des jeunes filles, femmes, personnes en situation de handicap, prévention racisme et homophobie, …)

Un autre encore à l’Espace Paris Jeunes Nathalie Sarraute et son directeur Mamadou Doucara qui, face aux rixes, créent du dialogue et élaborent des solutions avec les principaux concernés.

Ou encore du côté de Ménilmontant avec le collectif 129H qui favoriser l’émancipation individuelle et collective à travers l’oralité et la poésie (slam).

Sans oublier la socio esthétique du côté de l’Institut Dulcenae, première maison de beauté inclusive de Paris !

Avec le soutien du Centre National du Livre.

L’association parisienne Multikulti Média vous convie le mardi 12 mai à une rencontre à la librairie L’Arbre à Lettres (Bastille) pour la sortie de son recueil journalistique LES REPARATEURS. Ils et elles réparent les exclusions, les violences sociales, les abandons de notre société.

Le mardi 12 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T18:00:00+02:00_2026-05-12T21:00:00+02:00

LIBRAIRIE L’Arbre à lettres 62, rue du faubourg saint-antoine 75012 PARIS



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