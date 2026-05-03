Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou Librairie Alterlivres Sauve
Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou Librairie Alterlivres Sauve jeudi 11 juin 2026.
Sauve
Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou
Librairie Alterlivres 22 rue des Boisseliers Sauve Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 19:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Présentation de l’ouvrage de Robert Filliou Poèmes scénarios chansons , textes inédits parus en juin 2024, par sa responsable d’édition Emma Gazano, docteure en littérature française et spécialiste du plasticien et poète sauvain.
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Librairie Alterlivres 22 rue des Boisseliers Sauve 30610 Gard Occitanie +33 4 66 93 29 08 emagazano@gmail.com
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English :
Presentation of Robert Filliou’s Poèmes scénarios chansons , unpublished texts published in June 2024, by his editor Emma Gazano, a doctor of French literature and specialist in the Sauvain artist and poet.
L’événement Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou Sauve a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Sauve