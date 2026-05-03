Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou Librairie Alterlivres Sauve

Sauve

Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou

Librairie Alterlivres 22 rue des Boisseliers Sauve Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Présentation de l’ouvrage de Robert Filliou Poèmes scénarios chansons , textes inédits parus en juin 2024, par sa responsable d’édition Emma Gazano, docteure en littérature française et spécialiste du plasticien et poète sauvain.

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Librairie Alterlivres 22 rue des Boisseliers Sauve 30610 Gard Occitanie +33 4 66 93 29 08 emagazano@gmail.com

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English :

Presentation of Robert Filliou’s Poèmes scénarios chansons , unpublished texts published in June 2024, by his editor Emma Gazano, a doctor of French literature and specialist in the Sauvain artist and poet.

L’événement Rencontre librairie Alterlivres autour de Robert Filliou Sauve a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Sauve