Informations pratiques

Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ANNE GODARD MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Avec Nous aussi, Anne Godard explore les failles d’une famille bourgeoise en apparence parfaite. Un roman puissant sur l’héritage, l’appartenance et l’émancipation, porté par une écriture qui ausculte l’intime sans détour.

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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com

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English :

In *Nous aussi*, Anne Godard explores the cracks in a seemingly perfect middle-class family. A powerful novel about legacy, belonging, and emancipation, driven by prose that unflinchingly examines the intimate.

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ANNE GODARD MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE