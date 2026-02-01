Rencontre littéraire avec Feurat Alani Auditorium de l’Alliance française Paris

Né à Paris de parents irakiens, le journaliste Feurat Alani n’a cessé d’interroger l’Irak et son histoire dans ses quatre livres.

Deux romans graphiques, l’un composé de 1001 tweets (Le parfum d’Irak), l’autre sur sa « campagne perdue », la ville martyre de Falloujah.

Deux romans, l’un sur son père et sa mémoire perdue (Je me souviens de Falloujah), l’autre sur son oncle disparu et l’enquête menée pour le retrouver (Le ciel est immense).

Dans le cadre de son cycle « Tout un monde en français », l’Alliance française de Paris propose une rencontre littéraire inédite avec Feurat Alani, auteur de « Le parfum d’Irak » (Editions Nova, 2018) et de « Le ciel est immense » (JC Lattès, 2025).

Le mardi 24 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Auditorium de l’Alliance française 101, boulevard Raspail 75006 Bâtiment AParis

https://www.alliancefr.org/programmeculturel invitation@alliancefr.org



Auditorium de l'Alliance française


