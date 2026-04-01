Rencontre littéraire avec Florent Oiseau Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Rencontre littéraire avec Florent Oiseau

Librairie Aux Feuilles Volantes 10 Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Champion de l’autodérision, de l’ironie et du sarcasme, Florent Oiseau revient avec Ma Gloire, le portrait doux-amer d’un homme qui s’autodétruit dans l’alcool.

Celui d’un père maladroit, que sa fille, aussi malicieuse que lucide, retient au bord du gouffre, sans jamais être certaine qu’il n’y replongera pas.

La rencontre sera suivie d’une dédicace. Ses précédents romans seront également disponibles en format poche. .

Librairie Aux Feuilles Volantes 10 Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 40 83 contact@auxfeuillesvolantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre littéraire avec Florent Oiseau

L’événement Rencontre littéraire avec Florent Oiseau Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grand Dax