Rencontre littéraire avec Florent Oiseau Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax
Rencontre littéraire avec Florent Oiseau Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax vendredi 24 avril 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Rencontre littéraire avec Florent Oiseau
Librairie Aux Feuilles Volantes 10 Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Champion de l’autodérision, de l’ironie et du sarcasme, Florent Oiseau revient avec Ma Gloire, le portrait doux-amer d’un homme qui s’autodétruit dans l’alcool.
Celui d’un père maladroit, que sa fille, aussi malicieuse que lucide, retient au bord du gouffre, sans jamais être certaine qu’il n’y replongera pas.
La rencontre sera suivie d’une dédicace. Ses précédents romans seront également disponibles en format poche. .
Librairie Aux Feuilles Volantes 10 Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 40 83 contact@auxfeuillesvolantes.fr
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English : Rencontre littéraire avec Florent Oiseau
L’événement Rencontre littéraire avec Florent Oiseau Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grand Dax
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