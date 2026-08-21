Rencontre littéraire avec Michel Bigoni, Chapelle Saint-Claude, Cheignieu-la-Balme

Informations pratiques

Rencontre littéraire avec Michel Bigoni Samedi 19 septembre, 15h30 Chapelle Saint-Claude Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontre avec Michel Bigoni autour de son ouvrage « Les sorcières de Rossillon témoignent ». Cette rencontre invite à redécouvrir un épisode tragique de l’histoire de Rossillon : le supplice de six femmes condamnées au bûcher en 1467.

À travers son ouvrage, Michel Bigoni croise les sources historiques et une démarche plus personnelle pour interroger la mémoire de ces femmes, longtemps tombées dans l’oubli. Une rencontre qui propose de réfléchir à la transmission de ce patrimoine historique et mémoriel, ainsi qu’à la place de ces destins dans notre histoire locale.

Chapelle Saint-Claude Montée du lavoir 01510 Cheignieu-la-Balme Cheignieu-la-Balme 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre avec Michel Bigoni autour de son ouvrage « Les sorcières de Rossillon témoignent ». Cette rencontre invite à redécouvrir un épisode tragique de l’histoire de Rossillon : le supplice de six au…

©M.Bigoni