Rencontre littéraire Benedict Wells, Hard Land Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Rencontre littéraire Benedict Wells, Hard Land

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 18h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Benedict Wells, né Benedict von Schirach le 29 février 1984 à Munich, est un des plus talentueux romanciers de la nouvelle scène littéraire allemande. Cette lecture sera modérée par Sophie Picard, Département d’Études Germaniques, Aix-Marseille Université

C’est un romancier germano-suisse. Pour des raisons diverses, il fut placé à l’âge de six ans en internats puis foyers publics bavarois, où il passa toute sa scolarité. Après son baccalauréat en 2003, il s’installe à Berlin où il se consacre à l’écriture. Il subvient à ses besoins grâce à divers emplois. Pendant des années, ses romans furent refusés par des agences, des maisons d’édition, jusqu’à ce que Diogenes Verlag le prennent sous contrat. Son premier roman, Becks letzter Sommer, parut en 2008 reçoit le Prix bavarois d’encouragement artistique et est adapté au cinéma avec Christian Ulmen dans le rôle principal. Suivirent Spinner, puis Fast genial. En 2016 paraît son quatrième roman, Vom Ende der Einsamkeit, un drame familial qui reste plus de quatre-vingts semaines sur la liste des meilleures ventes et est élu livre préféré des librairies indépendantes. Wells travaille sept ans sur cette histoire, qui reçoit notamment le Prix de littérature de l’Union européenne et est traduite à ce jour en 38 langues. Après un recueil de nouvelles, son cinquième roman, Hard Land, paru en 2021, entre directement à la première place de la liste des best-sellers et reçoit le Prix allemand de littérature jeunesse.



Synopsis de l’ouvrage

Cet été je suis tombé amoureux et ma mère est morte. Missouri, 1985 Sam, quinze ans, a trouvé un job de vacances dans un vieux cinéma de quartier, à Grady. Et le temps d’un été magique, tout est chamboulé. Il se fait des amis, tombe amoureux et découvre les secrets de sa ville natale. Pour la première fois, il n’est plus un loser. Jusqu’à ce qu’un événement se produise et l’oblige à grandir plus vite que prévu.



En coopération avec le CCFA de Nice, la Manufacture, Aix-Marseille Université et avec le soutien de Pro Helvetia .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

Benedict Wells, born Benedict von Schirach on February 29, 1984 in Munich, is one of the most talented novelists on the new German literary scene. This reading will be moderated by Sophie Picard, Department of Germanic Studies, Aix-Marseille University

L’événement Rencontre littéraire Benedict Wells, Hard Land Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence