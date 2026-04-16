Informations pratiques

Lanquais

Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie

Grange dîmière Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’écrivaine Guillemette de la Borie viendra vous parler de son ouvrage littéraire « Adjugé/vendu ». Venez la rencontrer et échanger avec elle lors de cette soirée. .

Grange dîmière Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 07 26

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English : Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie

L’événement Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides