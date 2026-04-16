Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie Lanquais
mercredi 12 août 2026 · Lanquais
Informations pratiques
Lanquais
Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie
Grange dîmière Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
L’écrivaine Guillemette de la Borie viendra vous parler de son ouvrage littéraire « Adjugé/vendu ». Venez la rencontrer et échanger avec elle lors de cette soirée. .
Grange dîmière Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 07 26
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English : Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie
L’événement Rencontre littéraire | Guillemette de la Borie Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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