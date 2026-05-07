Lanquais

Les Métalliers

Lac de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Une journée où le feu et le métal prennent vie !

Les Amis de Touskiroul organisent au lac de Lanquais un week-end dédié à l’art du feu et du métal. Forges, couteliers, affûteur de couteaux et artisans passionnés partageront leur savoir-faire avec le public.

À partir de 17 h Présentation par les artisans d’art, tous passionnés de ferronneries, forgerons, couteliers, de leurs œuvres, avec démonstrations de leur savoir-faire, coulage de bronze, travail à la forge, ventes, expositions.

Propositions d’une restauration et buvette.

22 h 30 SPECTACLE DE FEU. .

Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

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English : Les Métalliers

L’événement Les Métalliers Lanquais a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides