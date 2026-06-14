Rencontre littéraire sous les arbres Parc du Grand Blottereau Nantes vendredi 24 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Adulte

En partenariat avec l’OrpanDiscutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Parc du Grand Blottereau Nantes 44300



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