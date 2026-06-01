Initiate + Fhorce + Escalator + Kill An Idol, Le Ferrailleur, Nantes
Initiate + Fhorce + Escalator + Kill An Idol, Le Ferrailleur, Nantes dimanche 5 juillet 2026.
Initiate + Fhorce + Escalator + Kill An Idol Dimanche 5 juillet, 20h00 Le Ferrailleur Loire-Atlantique
10 euros en ligne, 15 euros à la porte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:30:00+02:00
CASH PISTACHE X STRONGER BOOKINGS – Initiate, Escalalor au Ferrailleur
Initiate – Hardcore – USA
On accueille en tête d’affiche les californiens de Initiate. Du hardcore mélodique rapide saupoudré de paroles et rifts punk. Leur deux dernières sorties d’album démontrent seulement une chose – Initiate, c’est un groupe qui est là pour montrer qu’ils ne vont pas se cantonner au hardcore « traditionnel », et sont là pour exploiter tout le potentiel de leur nombreuses influences.
Fhorce – Metal Hardcore – Bordeaux
Formé à 2022 in Bordeaux, Fhorce joue un metal hardcore à base de riffs brutaux et de break-downs à couper le souffle, qui offre une réelle et intense expérience musicale. Une énergie qui traverse les frontières du hardcore, du metalcore et du punk, pour forger forge un son percutant et variée, inspirée par des Comeback Kid ou Kublai Khan.
Escalator – Bordeaux
Pour ouvir une nouvelle formation hardcore qui nous vient de bordeaux – Escalator, qui aligne les dates monstres sur Nantes avec Madball au Cold Crash et Initiate au Ferrailleur! Pas de sortie récente, qu’une seule manière – les voir sur scènes!
Kill An Idol – Hardcore – Nantes
Groupe Nantais qui mêle ses influences hardcore à travers des riffs toujours plus tranchants. Danger, groove, efficacité sont les mots d’ordre pour le quatuor. Une identité forgée à travers la passion et une sérieuse envie d’en découdre.
Le Ferrailleur 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/event/mxd7rw-initiate-fhorce-escalator-kill-an-idol-5th-jul-le-ferrailleur-nantes-tickets?fbclid=IwY2xjawRxQg9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFrUTZqSlYzVGZnZjJJOWVSc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl-D8x2zwzZYX8Gq_2BZH7WwRVXb29j9S5V9gdn8_lP8FyanZSMMNx-4mhwu_aem_hNWKn2y-c-xTu5qNavStxA »}]
Concert Hardcore au Ferrailleur cash pistache hardcore
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