Rencontre Marie Docher Entre2Vives Maison des femmes Nancy

Rencontre Marie Docher Entre2Vives

Maison des femmes 54 rue Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Dans le cadre du festival l’Entre 2 Vives, Je suis Féministe ! vous propose une rencontre avec Marie Docher, photographe engagée dans la lutte contre l’invisibilité des femmes dans le monde de la photographie et dans la promotion de l’amour lesbien.

Séance de dédicaces sur place.

Goodies et libraire féministe.

Buvette et petite restauration.

Sur réservation en ligne.

Evènement organisé dans le cadre du festival Entre2Vives.

En partenariat avec la Maison des femmes.Tout public

0 .

Maison des femmes 54 rue Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 39 72 39 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Entre 2 Vives festival, Je suis Féministe ! invites you to meet Marie Docher, a photographer committed to fighting the invisibility of women in the world of photography and promoting lesbian love.

Signing session on site.

Goodies and feminist bookshop.

Refreshments and snacks.

Online booking required.

Event organized as part of the Entre2Vives festival.

In partnership with the Maison des femmes.

L’événement Rencontre Marie Docher Entre2Vives Nancy a été mis à jour le 2026-02-19 par DESTINATION NANCY