Rencontre Médiatrice Animale Biars-sur-Cère

Rencontre Médiatrice Animale

94 avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Marie-Eve Jamin, médiatrice animale, vient avec des poneys, des lapins et des chiens proposer des ateliers pour apprendre à les différencier, les manipuler et mieux connaître les bienfaits qu’ils ont sur nous

Pour les 3-12 ans, sur réservation

94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

Marie-Eve Jamin, animal mediator, comes with ponies, rabbits and dogs to offer workshops to learn to differentiate them, handle them and better know the benefits they have on us

For ages 3-12, by reservation

