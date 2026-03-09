Rencontre Médiatrice Animale Biars-sur-Cère
Rencontre Médiatrice Animale Biars-sur-Cère mercredi 3 juin 2026.
Rencontre Médiatrice Animale
94 avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2026-06-03 09:00:00
fin : 2026-06-03
Début : 2026-06-03 09:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Marie-Eve Jamin, médiatrice animale, vient avec des poneys, des lapins et des chiens proposer des ateliers pour apprendre à les différencier, les manipuler et mieux connaître les bienfaits qu’ils ont sur nous
Pour les 3-12 ans, sur réservation
94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
English :
Marie-Eve Jamin, animal mediator, comes with ponies, rabbits and dogs to offer workshops to learn to differentiate them, handle them and better know the benefits they have on us
For ages 3-12, by reservation
L’événement Rencontre Médiatrice Animale Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée de la Dordogne