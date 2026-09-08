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[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Mairie centrale - Bâtiment Derval · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Sur inscription ici https://ypl.me/SLr ou au 02 40 89 30 15 Adulte, Senior
*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***Cette mensuelle abordera les réflexions sur le vieillissement en habitat participatif, en ouvrant le dialogue avec vous pour s’y préparer au mieux, individuellement et collectivement.Evénement gratuit sur inscription ici !
Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes 44000
0240893015 https://ypl.me/SLr
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