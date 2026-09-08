UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Mairie centrale - Bâtiment Derval · Nantes

[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Mairie centrale - Bâtiment Derval
Adresse
6 rue de la commune Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription Sur inscription ici https://ypl.me/SLr ou au 02 40 89 30 15

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Sur inscription ici https://ypl.me/SLr ou au 02 40 89 30 15 Adulte, Senior 

*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***Cette mensuelle abordera les réflexions sur le vieillissement en habitat participatif, en ouvrant le dialogue avec vous pour s’y préparer au mieux, individuellement et collectivement.Evénement gratuit sur inscription ici !

Mairie centrale – Bâtiment Derval Nantes 44000
0240893015 https://ypl.me/SLr


Afficher la carte du lieu Mairie centrale – Bâtiment Derval et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)