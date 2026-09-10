[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir, Mairie centrale – Bâtiment Derval, Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Mairie centrale - Bâtiment Derval · Nantes
Informations pratiques
[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Jeudi 15 octobre, 10h00 Mairie centrale – Bâtiment Derval Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00
*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***
Cette mensuelle abordera les réflexions sur le vieillissement en habitat participatif, en ouvrant le dialogue avec vous pour s’y préparer au mieux, individuellement et collectivement.
Evénement gratuit sur inscription ici !
Mairie centrale – Bâtiment Derval 6 rue de la commune Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240893015 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SLr »}] [{« link »: « https://ypl.me/SLr »}]
Discutons autour du vieillissement en habitat participatif ! Habitat participatif Seniors
La Maison de l’Habitant
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