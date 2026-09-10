[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir, Mairie centrale – Bâtiment Derval, Nantes

Informations pratiques

[Rencontre mensuelle habitat participatif] Habitat participatif, une autre façon de vieillir Jeudi 15 octobre, 10h00 Mairie centrale – Bâtiment Derval Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00

*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***

Cette mensuelle abordera les réflexions sur le vieillissement en habitat participatif, en ouvrant le dialogue avec vous pour s’y préparer au mieux, individuellement et collectivement.

Evénement gratuit sur inscription ici !

Mairie centrale – Bâtiment Derval 6 rue de la commune Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240893015 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SLr »}] [{« link »: « https://ypl.me/SLr »}]

Discutons autour du vieillissement en habitat participatif ! Habitat participatif Seniors

La Maison de l’Habitant