Rencontre Nos amours modernes | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Rencontre Nos amours modernes | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Tout public

Dix ans après #MeToo, le couple hétérosexuel est à la croisée des chemins. Amour, désir, argent, sexualité, charge mentale, contraception, fidélité, séparation tout semble remis sur la table. Comment s’aimer aujourd’hui sans reproduire les mêmes déséquilibres ? Comment inventer de nouvelles règles du jeu, plus justes, plus conscientes, plus libres ?

Dirigée par Titiou Lecoq, Stéphane Jourdain, Renée Greusard & Guillaume Daudin, cette bande dessinée collective réunit journalistes, chercheur·ses et un casting exceptionnel d’autrices et auteurs de bande dessinée pour explorer, sans tabou, toutes les facettes du couple contemporain. En mêlant enquêtes, témoignages, analyses et planches dessinées, le livre dresse le portrait d’une génération en quête d’équilibre, mais aussi de transformation.

À l’occasion de la sortie de Nos amours modernes pour le festival (éd. L’iconoclaste), cette rencontre dessinée propose de faire entendre et voir ces récits autrement. Sur scène, les invitées partageront les coulisses du projet et donneront vie aux planches à travers dessins en direct, faisant dialoguer savoirs, expériences intimes et création graphique.

Une rencontre dessinée par Marie Dubois et Magali Le Huche, un moment pop et incarné, pour penser le couple comme un espace de négociation permanente et d’émancipation possible… .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Nos amours modernes | Pop Women Festival

L’événement Rencontre Nos amours modernes | Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès