Informations pratiques

Agonès

RENCONTRE PAPILLES ET SAVEURS

Agonès Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Des soirées nomades gourmandes en basse Cévennes et Grand Pic Saint Loup.

A l’heure ou le soleil décroit, l’association Pic’assiette et les producteurs passionnés vous invitent à découvrir leurs productions et leurs savoirs faire.

Mardi 21 juillet nous serons chez Jean, jeune maraicher installé depuis un an sur la commune d’Agonés. Ici tout pousse en harmonie, les légumes, les arbres et les fleurs. Jean au cours de la visite de sa parcelle,

Jean nous transmettra sa passion du vivant, du sol, de son métier. Nous terminerons la visite par une dégustation pour régaler nos papilles et prolonger ce moment en toute convivialité.

Rendez vous à 18h30 sur le parking de la base communale à Agonés.

Réservation conseillée contact@picassiette.org .

Agonès 34190 Hérault Occitanie contact@picassiette.org

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English :

Gourmet outdoor evenings in the Lower Cévennes and Grand Pic Saint Loup.

As the sun begins to set, the Pic’assiette association and passionate local producers invite you to discover their products and expertise.

L’événement RENCONTRE PAPILLES ET SAVEURS Agonès a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 ADT34