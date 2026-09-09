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AGENDA · Sélestat

Rencontre parlons archéo ! Sélestat

samedi 26 septembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
2 Espace Gilbert Estève
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Rencontre parlons archéo !

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 15:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez rencontrer Céline Oberlin, archéologue spécialiste du néolithique à Archéologie Alsace. Pour ados et adultes
Envie de connaître les secrets d’un chantier de fouilles ? Venez rencontrer Céline Oberlin, archéologue spécialiste du néolithique à Archéologie Alsace.

Pour ados et adultes. 0  .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20  contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

Come meet Céline Oberlin, an archaeologist specializing in the Neolithic period at Archéologie Alsace. For teens and adults

L’événement Rencontre parlons archéo ! Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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