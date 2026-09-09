Rencontre parlons archéo ! Sélestat
samedi 26 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Rencontre parlons archéo !
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez rencontrer Céline Oberlin, archéologue spécialiste du néolithique à Archéologie Alsace. Pour ados et adultes
Envie de connaître les secrets d’un chantier de fouilles ? Venez rencontrer Céline Oberlin, archéologue spécialiste du néolithique à Archéologie Alsace.
Pour ados et adultes. 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come meet Céline Oberlin, an archaeologist specializing in the Neolithic period at Archéologie Alsace. For teens and adults
L’événement Rencontre parlons archéo ! Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat 9 septembre 2026
- Sortie nature le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Illwald Sélestat 9 septembre 2026
- Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues Sélestat 10 septembre 2026
- Exposition À la gloire de l’objet Sélestat 11 septembre 2026
- Voir, revoir Une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Alsace Sélestat 11 septembre 2026