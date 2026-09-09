Informations pratiques

Sélestat

Rencontre parlons archéo !

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez rencontrer Céline Oberlin, archéologue spécialiste du néolithique à Archéologie Alsace. Pour ados et adultes

Envie de connaître les secrets d’un chantier de fouilles ? Venez rencontrer Céline Oberlin, archéologue spécialiste du néolithique à Archéologie Alsace.

Pour ados et adultes. 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

Come meet Céline Oberlin, an archaeologist specializing in the Neolithic period at Archéologie Alsace. For teens and adults

L’événement Rencontre parlons archéo ! Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme