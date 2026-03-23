Rencontre Prévention des piqûres de tiques Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Rencontre Prévention des piqûres de tiques

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les tiques sont présentes partout, même dans nos parcs et jardins, et peuvent nous piquer occasionnellement ainsi que nos animaux de compagnie.

Dans le cadre du programme CiTIQUE (qui a pour vocation de mobiliser les citoyens et les professionnels de la santé et de l’environnement au signalement des piqûres de tique), cette conférence abordera à la fois les modes de vie des tiques et les moyens de prévention efficace du risque de piqure, susceptible de nous transmettre des maladies infectieuses comme la maladie de Lyme.Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Ticks are everywhere, even in our parks and gardens, and can occasionally bite us and our pets.

As part of the CiTIQUE program (which aims to mobilize citizens and health and environment professionals to report tick bites), this conference will address both the lifestyles of ticks and ways of effectively preventing the risk of being bitten, which can transmit infectious diseases such as Lyme disease.

L’événement Rencontre Prévention des piqûres de tiques Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-23 par OT PONT A MOUSSON