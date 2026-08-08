Informations pratiques

Chartres

Rencontre Sylvain Prudhomme

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 11:30:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Assistez à une rencontre avec Sylvain Prudhomme pour son livre De l’autre côté du lac aux éditions de Minuit.

Aux abords d’un lac de haute montagne, à la lisière d’une réserve interdite aux humains, un groupe de chercheurs s’affaire. Parmi eux, une photographe aperçoit sur un des versants quelque chose qui échappe au regard de tous les autres. Les signes étranges s’accumulent, un corps est retrouvé. La photographe décide de rester là-haut, seule.

Quelques mois plus tard, c’est elle qui, à son tour, disparaît. .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17 lesperluete@gmail.com

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English :

Join us for a discussion with Sylvain Prudhomme about his book De l’autre côté du lac, published by Éditions de Minuit.

L’événement Rencontre Sylvain Prudhomme Chartres a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES