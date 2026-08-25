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Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie

Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Rue des Gaves
Adresse
Médiathèque des Gaves
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Rencontre avec Maxime Castéra proposée par le service Ressources et collections de la Communauté de Communes du Haut-Béarn.
Véritable trésor daté de 1619 et conservé à la Médiathèque des Gaves, cet ouvrage fut longtemps l’un des plus prestigieux atlas d’Europe. Une plongée dans l’histoire de la cartographie, de l’imprimerie et des grandes explorations.   .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70 

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English : Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius

L’événement Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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