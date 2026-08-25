Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre avec Maxime Castéra proposée par le service Ressources et collections de la Communauté de Communes du Haut-Béarn.

Véritable trésor daté de 1619 et conservé à la Médiathèque des Gaves, cet ouvrage fut longtemps l’un des plus prestigieux atlas d’Europe. Une plongée dans l’histoire de la cartographie, de l’imprimerie et des grandes explorations. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

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English : Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius

L’événement Rencontre Trésors cachés dévoilés, l’Atlas Mercator Hondius Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn