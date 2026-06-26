Quartiers d’été 2026 Sports urbains et session apéro musique Skatepark Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Sports urbains et session apéro musique

Skatepark Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Un après-midi dédié aux sports urbains au city-stade et au skate park, ouvert à tous. Des temps d’initiation pour découvrir ou tester des disciplines comme le graff, le parkour, le skate et la danse hip hop, encadrés pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme, que l’on soit débutant ou déjà pratiquant. Avec en bonus, des tournois de foot et basket sur le city-stade. Un moment pour bouger, essayer, progresser et partager autour des pratiques urbaines, dans une ambiance conviviale et accessible.

L’Association Skateboard Oloron vous invite à prolonger la journée avec une Session Apéro Musique. De 18h à 23h, profitez d’une ambiance conviviale mêlant Dj set, plancha, buvette et sessions de ride. Un moment festif et convivial pour partager cultures urbaines et bonne énergie ! .

Skatepark Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Sports urbains et session apéro musique

L’événement Quartiers d’été 2026 Sports urbains et session apéro musique Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn