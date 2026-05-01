Ostabat-Asme

Rencontre Une Famille en chemin

Gîte Etxetoa Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Justine et Romain Brès seront invités pour une rencontre autour de leur livre Une Famille en Chemin (éditions Transboréal), récit d’une traversée à pied de la France en famille (1 550 km, 20 départements, 4 mois de marche). Une soirée qui devrait intéresser à la fois les pèlerins de passage, les amoureux du voyage à pied et les visiteurs curieux du cheminement intérieur que porte le chemin de Compostelle. .

Gîte Etxetoa Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 79 50 74 paxkalpro@hotmail.com

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English : Rencontre Une Famille en chemin

L’événement Rencontre Une Famille en chemin Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque