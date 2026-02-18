Rencontre Vendredis Littéraires Bibliothèque de Houdemont Houdemont
Rencontre Vendredis Littéraires Bibliothèque de Houdemont Houdemont vendredi 6 mars 2026.
Rencontre Vendredis Littéraires
Bibliothèque de Houdemont 2 allée Gaston Lelièvre Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 15:30:00
fin : 2026-03-06 17:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Rencontre et dédicace avec Benoît FOURCHARD le vendredi 6 mars 2026 de 15h30 à 17h30 à la bibliothèque de Houdemont.
Profitez de cette occasion pour échanger avec l’auteure et découvrir son univers riche et captivant !Tout public
0 .
Bibliothèque de Houdemont 2 allée Gaston Lelièvre Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 56 56 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting and signing session with Benoît FOURCHARD on Friday March 6, 2026 from 3:30 to 5:30 pm at the Houdemont library.
Take advantage of this opportunity to chat with the author and discover her rich, captivating world!
L’événement Rencontre Vendredis Littéraires Houdemont a été mis à jour le 2026-02-18 par DESTINATION NANCY