Informations pratiques

RENCONTRER L’HISTOIRE Théâtre National de Bretagne Rennes Vendredi 2 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation à partir du 18/09/2026

Pour ce premier rendez-vous de la saison, Patrick Boucheron invite le directeur du TNB Arthur Nauzyciel, autour de sa mise en scène de « Scènes de la vie conjugale » d’Ingmar Bergman.

Depuis 2017, Patrick Boucheron invite au TNB d’autres complices à le retrouver dans le cadre des « Rencontrer l’Histoire », un cycle inédit imaginé et conçu pour le TNB, inspiré des thèmes de la saison ou de l’actualité.

Pour ce premier rendez-vous de la saison Rencontrer l’Histoire, Patrick Boucheron invite le directeur du TNB Arthur Nauzyciel autour de sa mise en scène de « Scènes de la vie conjugale » d’Ingmar Bergman, présenté au TNB du 29 septembre au 9 octobre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T19:50:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/programmation/rencontrer-histoire-26-27-oct

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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