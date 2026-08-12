RENCONTRER L’HISTOIRE Théâtre National de Bretagne Rennes
vendredi 18 décembre 2026 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
RENCONTRER L’HISTOIRE Théâtre National de Bretagne Rennes Vendredi 18 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation à partir du 04/12/2026
Pour ce dernier rendez-vous, Patrick Boucheron invite le directeur du TNB Arthur Nauzyciel autour de sa mise en scène de « Les Paravents » de Jean Genet, présenté au TNB du 15 au 18 décembre 2026.
Depuis 2017, Patrick Boucheron invite au TNB d’autres complices à le retrouver dans le cadre des « Rencontrer l’Histoire », un cycle inédit imaginé et conçu pour le TNB, inspiré des thèmes de la saison ou de l’actualité.
Pour ce dernier rendez-vous, Patrick Boucheron invite le directeur du TNB Arthur Nauzyciel autour de sa mise en scène de « Les Paravents » de Jean Genet, présenté au TNB du 15 au 18 décembre 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-18T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-18T18:50:00.000+01:00
1
https://www.t-n-b.fr/programmation/rencontrer-histoire-26-27-dec
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 12 août 2026