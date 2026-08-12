Informations pratiques

RENCONTRER L’HISTOIRE Théâtre National de Bretagne Rennes Vendredi 18 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation à partir du 04/12/2026

Pour ce dernier rendez-vous, Patrick Boucheron invite le directeur du TNB Arthur Nauzyciel autour de sa mise en scène de « Les Paravents » de Jean Genet, présenté au TNB du 15 au 18 décembre 2026.

Depuis 2017, Patrick Boucheron invite au TNB d’autres complices à le retrouver dans le cadre des « Rencontrer l’Histoire », un cycle inédit imaginé et conçu pour le TNB, inspiré des thèmes de la saison ou de l’actualité.

Pour ce dernier rendez-vous, Patrick Boucheron invite le directeur du TNB Arthur Nauzyciel autour de sa mise en scène de « Les Paravents » de Jean Genet, présenté au TNB du 15 au 18 décembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-18T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-18T18:50:00.000+01:00

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https://www.t-n-b.fr/programmation/rencontrer-histoire-26-27-dec

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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