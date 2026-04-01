RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande
RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande mercredi 15 avril 2026.
RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Quand les arts de rencontrent, les frontières disparaissent et la création devient dialogue.
Entrée libre
Quand les arts de rencontrent, les frontières disparaissent et la création devient dialogue.
Entrée libre .
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 marmandeaufildesarts@gmail.com
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English : RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque
When the arts meet, borders disappear and creation becomes dialogue.
Free admission
L’événement RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne