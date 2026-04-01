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RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Albert Camus

Adresse : 23 Rue de la République

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Quand les arts de rencontrent, les frontières disparaissent et la création devient dialogue.
Entrée libre
Quand les arts de rencontrent, les frontières disparaissent et la création devient dialogue.
Entrée libre   .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95  marmandeaufildesarts@gmail.com

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English : RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque

When the arts meet, borders disappear and creation becomes dialogue.
Free admission

L’événement RENCONTRE(S) Arts tout Azimut à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne