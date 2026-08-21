Rencontres Au Bou de la Danse, Stade de la Binette, Bou

Informations pratiques

Rencontres Au Bou de la Danse 29 et 30 août Stade de la Binette Loiret

Stage complet : 120 €. Atelier Qigong: 20 €. Spectacle et bals folk et jam: participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Les 16èmes rencontres « Au Bou de la Danse » se dérouleront à Bou (Loiret) les 29 et 30 août 2026. Sous la même forme que les éditions précédentes, les ateliers de Danses du Souffle, mêlant pratiques du souffle – qigong – et techniques d’improvisation en « musique-live » auront lieu en plein-air, ou sous une grande tente, sur le site de La Binette, en bord de Loire, le samedi et le dimanche toute la journée. En cas de mauvaise météo, il sera possible de se replier à la salle des fêtes. Comme à l’accoutumée, la pratique de qigong du dimanche matin sera ouverte au public extérieur. Le bal folk et le bal Jam, animés par le duo Siam se tiendront le samedi 29 au soir, à la salle des fêtes de Bou, précédés du dernier spectacle de Boris Trouplin « Dans la peau », monologue polyphonique d’une grande cornemuse.

Stade de la Binette rue de la binette, Bou Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « ch.chenault@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684117726 »}]

Danses du souffle, quigong, spectacle « Dans la peau », bals folk et jam

Fraternelle-Bou