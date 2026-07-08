Rencontres avec les bergères d’Iraty Mendive
vendredi 10 juillet 2026 · Mendive
Informations pratiques
Mendive
Rencontres avec les bergères d’Iraty
Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Tous les vendredis matins de 10h30 à 12h, partagez un moment de vie avec l’une des trois bergères qui se trouvent sur le plateau d’Irati Cize, et qui utilisent les pâturages de la zone avec leurs troupeaux. Elles vous montreront la traite (à la saison), l’affinage des fromages, les soins réalisés aux brebis ou l’utilisation de l’herbe par les ovins. Dégustation de fromage. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. .
Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 19 12 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres avec les bergères d’Iraty
L’événement Rencontres avec les bergères d’Iraty Mendive a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mendive (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade au fil de l’eau Mendive 8 juillet 2026
- Balade au fil de l’eau Mendive 15 juillet 2026
- Rencontres avec les bergères d’Iraty Mendive 17 juillet 2026
- Evènement CPIE Pays Basque Irati dévoile ses secrets Mendive 22 juillet 2026
- Balade au fil de l’eau Mendive 22 juillet 2026