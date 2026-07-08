Informations pratiques

Mendive

Rencontres avec les bergères d’Iraty

Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis matins de 10h30 à 12h, partagez un moment de vie avec l’une des trois bergères qui se trouvent sur le plateau d’Irati Cize, et qui utilisent les pâturages de la zone avec leurs troupeaux. Elles vous montreront la traite (à la saison), l’affinage des fromages, les soins réalisés aux brebis ou l’utilisation de l’herbe par les ovins. Dégustation de fromage. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. .

Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 19 12 37

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English : Rencontres avec les bergères d’Iraty

L’événement Rencontres avec les bergères d’Iraty Mendive a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque