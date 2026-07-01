Rencontres Créatives Maison Garbay Luglon

Informations pratiques

Luglon

Rencontres Créatives

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Les mercredi 15 juillet et vendredi 24 juillet, la Maison Garbay propose de nouveaux rendez-vous aux amateurs de loisirs créatifs!

Nous vous proposons un moment de détente où vous pourrez avancer vos ouvrages et projets en cours, échanger vos astuces et peut-être découvrir de nouvelles techniques.

Les mercredi 15 juillet et vendredi 24 juillet, la Maison Garbay propose de nouveaux rendez-vous aux amateurs de loisirs créatifs!

Ouvert aux adultes et enfants accompagnés, nous vous proposons un moment de détente où vous pourrez avancer vos ouvrages et projets en cours, échanger vos astuces et peut-être découvrir de nouvelles techniques grâce aux participants. .

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 maisongarbay40@gmail.com

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English : Rencontres Créatives

On Wednesday, July 15, and Friday, July 24, Maison Garbay is hosting new events for fans of creative hobbies!

We invite you to join us for a relaxing time where you can work on your current projects, share tips, and perhaps discover new techniques.

L’événement Rencontres Créatives Luglon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cœur Haute Lande