Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Le bourg La Chapelle-sous-Brancion
dimanche 26 juillet 2026 · Le bourg · La Chapelle-sous-Brancion
Informations pratiques
La Chapelle-sous-Brancion
Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane
Le bourg Eglise La Chapelle-sous-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La période musulmane (Omeyades, Abbassides, Fatimides, Ottomans). Les croisades et les royaumes latins. Albert et Jérusalem et le carmel.
Lieux L’esplanade des mosquées, Sainte Anne, Abu Gosh, le mont Carmel, Saint Jean d’Acre. .
Le bourg Eglise La Chapelle-sous-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane La Chapelle-sous-Brancion a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II