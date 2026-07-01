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Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Le bourg La Chapelle-sous-Brancion

dimanche 26 juillet 2026 · Le bourg · La Chapelle-sous-Brancion

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Eglise
Ville
71700 La Chapelle-sous-Brancion
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

La Chapelle-sous-Brancion

Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane

Le bourg Eglise La Chapelle-sous-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

La période musulmane (Omeyades, Abbassides, Fatimides, Ottomans). Les croisades et les royaumes latins. Albert et Jérusalem et le carmel.
Lieux L’esplanade des mosquées, Sainte Anne, Abu Gosh, le mont Carmel, Saint Jean d’Acre.   .

Le bourg Eglise La Chapelle-sous-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76 

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane La Chapelle-sous-Brancion a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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