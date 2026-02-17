Rencontres Dédicace au Château Grand Callamand Chateau grand callamand Pertuis

Rencontres Dédicace au Château Grand Callamand

Jeudi 5 mars 2026 de 18h à 20h. Chateau grand callamand 239 route de la Loubière Pertuis Vaucluse

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

2026-03-05

Et si les réponses à vos questions se cachaient dans les histoires que vous vous racontez et que vous portez sans le savoir ?

Il suffit parfois de remonter son histoire et ses racines et d’entamer un long voyage dans son inconscient pour se rendre compte que nos maux ont des origines bien plus lointaines que ce que l’on imaginait. Prenez les photos d’enfance, elles racontent des moments, mais les mots mentent quelquefois, tandis que les maux marquent souvent… Comment découvrir les secrets de famille qui se pensaient à…



Psycho-analyste clinicienne, spécialiste en psychogénéalogie et hypnose ericksonienne, Caroline Derumigny vous invite à un voyage intérieur au cœur de vos racines et de votre inconscient.



Rejoignez-nous au Château Grand Callamand (Pertuis) pour une soirée conférence-dédicaces Jeudi 5 mars de 18h à 20h



Evènement GRATUIT uniquement sur inscription .

Chateau grand callamand 239 route de la Loubière Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 77 92 12 coralieimhoff84@gmail.com

English :

What if the answers to your questions were hidden in the stories you tell yourself, stories you unknowingly carry with you?

