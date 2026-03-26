Rencontres des Intelligences Animales 2026 Le Guerno
Rencontres des Intelligences Animales 2026 Le Guerno vendredi 21 août 2026.
Rencontres des Intelligences Animales 2026
Parc de Branféré Le Guerno Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Les rencontres des intelligences animales est un événement incontournable pour les passionnés de faune et de flore. Du vendredi 21 août au dimanche 23 août 2026, découvrez et apprenez en plus sur les capacités cognitives, émotionnelles et sociales des animaux.
Chaque année, ces journées sensibilisent le public à travers des conférences, projections et débats animés par des scientifiques, chercheurs et naturalistes reconnus. .
Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66
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L’événement Rencontres des Intelligences Animales 2026 Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56
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