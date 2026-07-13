Rencontres du bien-être au Touquet Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Rencontres du bien-être au Touquet

Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Les Rencontres Bien-Être du Touquet est un événement unique organisé sur deux journées au Touquet Paris-Plage, dédié à la rencontre entre les praticiens du bien-être, les professionnels

de santé et le grand public.

De 9h30 à 18h

Cet événement a pour ambition de

Valoriser les médecines douces, les pratiques psycho-corporelles, favoriser les échanges entre praticiens et le grand public. Informations et sensibilisation du grand public aux approches complémentaires de santé et d’équilibre de vie.

Jour 1 samedi 12 septembre Ouverte grand public

Le Forum des Praticiens Bien-Être réunit des sophrologues, hypnothérapeutes, praticiens psycho-corporels, thérapeutes en médecines douces ainsi que les professionnels de santé intéressés par les approches complémentaires. Une journée d’inspiration collective ouverte au grand public.

Au programme

interventions courtes et dynamiques, partages d’expériences et de pratiques, regards croisés entre disciplines, réflexion autour de l’évolution des pratiques bien-être.

Jour 2 dimanche 13 septembre Ouverte au grand public

Le Salon des Exposants du Bien-Être invite le grand public à explorer l’univers des médecines douces, les approches naturelles de santé et des pratiques de mieux-être dans une ambiance conviviale.

Au programme

Stands de praticiens et d’exposants, animations et démonstrations, découvertes de pratiques bien-être, rencontres avec des professionnels, conseils personnalisés,

Salle des 4 Saisons

Entrée libre et gratuite,

Restauration sur place.

Organisées par l’Association Bien-être au Touquet-Paris-Plage .

Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 22 00 43 97 carmen.jbs@gmail.com

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English :

L’événement Rencontres du bien-être au Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage