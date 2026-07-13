Rencontres du bien-être au Touquet Le Touquet-Paris-Plage
samedi 12 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Rencontres du bien-être au Touquet
Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Les Rencontres Bien-Être du Touquet est un événement unique organisé sur deux journées au Touquet Paris-Plage, dédié à la rencontre entre les praticiens du bien-être, les professionnels
de santé et le grand public.
De 9h30 à 18h
Cet événement a pour ambition de
Valoriser les médecines douces, les pratiques psycho-corporelles, favoriser les échanges entre praticiens et le grand public. Informations et sensibilisation du grand public aux approches complémentaires de santé et d’équilibre de vie.
Jour 1 samedi 12 septembre Ouverte grand public
Le Forum des Praticiens Bien-Être réunit des sophrologues, hypnothérapeutes, praticiens psycho-corporels, thérapeutes en médecines douces ainsi que les professionnels de santé intéressés par les approches complémentaires. Une journée d’inspiration collective ouverte au grand public.
Au programme
interventions courtes et dynamiques, partages d’expériences et de pratiques, regards croisés entre disciplines, réflexion autour de l’évolution des pratiques bien-être.
Jour 2 dimanche 13 septembre Ouverte au grand public
Le Salon des Exposants du Bien-Être invite le grand public à explorer l’univers des médecines douces, les approches naturelles de santé et des pratiques de mieux-être dans une ambiance conviviale.
Au programme
Stands de praticiens et d’exposants, animations et démonstrations, découvertes de pratiques bien-être, rencontres avec des professionnels, conseils personnalisés,
Salle des 4 Saisons
Entrée libre et gratuite,
Restauration sur place.
Organisées par l’Association Bien-être au Touquet-Paris-Plage .
Salle des 4 Saisons Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 22 00 43 97 carmen.jbs@gmail.com
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English :
L’événement Rencontres du bien-être au Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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