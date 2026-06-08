Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons
Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons lundi 29 juin 2026.
Soustons
Rencontres échecs
Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 19:00:00
fin : 2026-06-29 21:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Chessbar à Soustons!
La plus grande communauté ouverte pour jouer aux échecs en vrai )
Rencontrez, jouez et apprenez avec d’autres joueurs d’échecs lors de rencontres conviviales.
Pour tous les âges et tous les niveaux. .
Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Rencontres échecs
Chessbar in Soustons!
The largest open community for real chess )
L’événement Rencontres échecs Soustons a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS
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