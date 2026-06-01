Santé de l’enfant: Les vaccins Plaine de l’Isle verte Soustons
Santé de l’enfant: Les vaccins Plaine de l’Isle verte Soustons lundi 29 juin 2026.
Soustons
Santé de l’enfant: Les vaccins
Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:30:00
fin : 2026-06-29 11:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Santé de l’enfant faisons le point sur les vaccins animé par Aline.
Santé de l’enfant faisons le point sur les vaccins animé par Aline. .
Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Santé de l’enfant: Les vaccins
Children’s Health: A Look at Vaccines, hosted by Aline.
L’événement Santé de l’enfant: Les vaccins Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS
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