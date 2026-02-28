Rencontres et débats 03 mars 2026 Averroès et l’intelligence artificielle L’Institut du Monde Arabe Paris France

Contre toute attente, la doctrine de l’intellect d’Averroès est en rapport direct avec les débats contemporains sur l’Intelligence artificielle. Nos craintes devant la dépossession, l’aliénation, l’abêtissement, sont celles-là mêmes que les Latins exprimaient en lisant le texte du Commentateur. Mais l’a-t-on bien compris ? Qu’a-t-il répondu lui-même, devant les menaces qu’il percevait, qui puisse nous servir aujourd’hui ?

Rencontres conçues et animées par Jean-Baptiste Brenet, médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, agrégé de philosophie et docteur de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des sciences religieuses). Son travail porte principalement sur Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) et la pensée andalouse dont il étudie le génie propre au sein de l’Islam, mais aussi l’héritage grec et le legs au monde latin.

À l’occasion des 900 ans de la naissance d’Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), l’Institut du monde arabe dédie l’édition 2025-2026 de Falsafa, les RDV de la philosophie arabe à cette figure majeure de la pensée universelle.

Le mardi 03 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/rencontres-et-debats/averroes-et-intelligence-artificielle +33140513838



