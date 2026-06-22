Pommiers-Moulons

Rencontres et découvertes locales un élevage d’autruches

La Font du Pible, Pommiers-Moulons Pommiers-Moulons Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Vous partirez à la rencontre de Carole qui vous fera découvrir son élevage d’autruches. Elle ne manquera pas de vous conter l’éclosion toute particulière de ces plus grands oiseaux du monde. Sur réservation à l’office de tourisme (nombre limité)

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La Font du Pible, Pommiers-Moulons Pommiers-Moulons 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Meet Carole, who will show you around her ostrich farm. She’ll be delighted to tell you all about the very special hatching of the world’s largest birds. Reservations required at the tourist office (limited number)

L’événement Rencontres et découvertes locales un élevage d’autruches Pommiers-Moulons a été mis à jour le 2026-06-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge