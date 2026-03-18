Rencontres Giono 2026 Association des Amis de Jean Giono Manosque

Rencontres Giono 2026

Association des Amis de Jean Giono 04100 Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-29

20èmes Rencontres Giono

Trois journées de rencontres, échanges, débats, expositions, lectures, spectacles, concerts autour de l’écrivain Jean Giono et de son œuvre sur le thème Giono et la photo .

.

Association des Amis de Jean Giono 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 87 73 03 amisjeangiono@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20th Rencontres Giono

Three days of meetings, exchanges, debates, exhibitions, readings, shows and concerts on the theme of Giono and photography .

L’événement Rencontres Giono 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque