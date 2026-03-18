Rencontres Giono 2026 Association des Amis de Jean Giono Manosque
Rencontres Giono 2026 Association des Amis de Jean Giono Manosque mercredi 29 juillet 2026.
Rencontres Giono 2026
Association des Amis de Jean Giono 04100 Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-29
20èmes Rencontres Giono
Trois journées de rencontres, échanges, débats, expositions, lectures, spectacles, concerts autour de l’écrivain Jean Giono et de son œuvre sur le thème Giono et la photo .
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Association des Amis de Jean Giono 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 87 73 03 amisjeangiono@orange.fr
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English :
20th Rencontres Giono
Three days of meetings, exchanges, debates, exhibitions, readings, shows and concerts on the theme of Giono and photography .
L’événement Rencontres Giono 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque