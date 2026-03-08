RENCONTRES GOURMANDES SUR LE CANAL DU MIDI

Quai Elie Amouroux Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-25 2026-05-26 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-06 2026-07-07

Tous les lundis et mardis Visite guidée à pied suivie d’une rencontre conviviale avec les producteurs et artisans locaux autour d’une dégustation de vin et de produits du terroir.

Vivez une soirée riche en découvertes laissez-vous conter l’histoire du Canal du Midi au cours d’une balade autour du port de Capestang. Un guide conférencier vous livrera tous les secrets de ce chef d’œuvre emblématique classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Rendez-vous à 18h au port de Capestang, devant l’Office de Tourisme.

Prolongez l’expérience en partageant un moment convivial autour d’une dégustation de vins et produits de terroir, en compagnie de producteurs locaux qui vous dévoileront leur passion et leur savoir-faire !

Une rencontre mêlant culture et gourmandises !

Visite 5€ (convertible en bon d’achat sur les stands des producteurs présents le jour même)

Billetterie au comptoir ou en ligne https://boutique.tourismecanaldumidi.fr/visites -guidees .

Quai Elie Amouroux Capestang 34310 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Monday and Tuesday: Guided walking tour followed by a convivial meeting with local producers and craftsmen over a tasting of wine and local produce.

L’événement RENCONTRES GOURMANDES SUR LE CANAL DU MIDI Capestang a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN