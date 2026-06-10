Rencontres Héritage et Mémoire La Gauderie Grangues

Grangues

Rencontres Héritage et Mémoire

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez découvrir lors de cette journée, les approches de développement personnel liées aux mémoires familiales. Vous pourrez aussi découvrir et tester les constellations familiales avec les chevaux, la psychogénéalogie, la médecine symbolique tout en profitant d’un cadre verdoyant.

Venez découvrir lors de cette journée, les approches de développement personnel liées aux mémoires familiales. Vous pourrez aussi découvrir et tester les constellations familiales avec les chevaux, la psychogénéalogie, la médecine symbolique tout en profitant d’un cadre verdoyant au milieu des chevaux et de la nature.

N’oubliez pas votre pique-nique !

Dès 15 ans. .

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues 14160 Calvados Normandie equi.potentiels14@gmail.com

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English : Rencontres Héritage et Mémoire

Come and discover personal development approaches linked to family memories. You’ll also be able to discover and try out family constellations with horses, psychogenealogy and symbolic medicine, all in a lush green setting.

L’événement Rencontres Héritage et Mémoire Grangues a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Normandie Pays d’Auge