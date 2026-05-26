Grangues

Visite nocturne de l’église Notre-Dame

Église Notre-Dame Grangues Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-14

Venez découvrir lors d’une visite éclairée à la bougie l’histoire de cet édifice du XIIe siècle, de ses décors et de son mobilier. Visite de l’église libre et guidée.

Venez découvrir lors d’une visite éclairée à la bougie l’histoire de cet édifice du XIIe siècle, de ses décors et de son mobilier. Visite de l’église libre et guidée. .

Église Notre-Dame Grangues 14160 Calvados Normandie eglisedegrangues.apseg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite nocturne de l’église Notre-Dame

Come and discover the history of this 12th-century building, its decor and furnishings, during a candlelit tour. Free and guided tour of the church.

L’événement Visite nocturne de l’église Notre-Dame Grangues a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge