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Rencontres historiques et bourse militaria Les Greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges

Rencontres historiques et bourse militaria Les Greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges samedi 5 septembre 2026.

Lieu
Les Greniers de nos soldats
Adresse
La Baraque David
Ville
43100 Saint-Laurent-Chabreuges
Département
Haute-Loire
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Saint-Laurent-Chabreuges

Rencontres historiques et bourse militaria

Les Greniers de nos soldats La Baraque David Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Expositions de véhicules anciens, peintures, livres, contes et leurs auteurs. Découvrez également des maquettes, un camp militaire et une simulation de combat Soldiers Memorys . Visite du Musée avec participation volontaire.
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Les Greniers de nos soldats La Baraque David Saint-Laurent-Chabreuges 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lesgreniersdenossoldats@gmail.com

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English :

Exhibits featuring vintage vehicles, paintings, books, stories, and their authors. You can also explore scale models, a military camp, and a Soldiers Memorys combat simulation. Museum admission is by voluntary donation.

L’événement Rencontres historiques et bourse militaria Saint-Laurent-Chabreuges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne