Rencontres hivernales sur les bords de la Marne, 368 Chemin des Noyers, Précy-sur-Marne

Informations pratiques

Rencontres hivernales sur les bords de la Marne Dimanche 13 décembre, 14h00 368 Chemin des Noyers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T14:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T14:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:30:00+01:00

L’hiver réserve de belles surprises !

L’absence de feuilles dans les arbres permet d’observer plus aisément les oiseaux des parcs, jardins et forêts comme le rougegorge, le troglodyte, la mésange bleue ou le roitelet triple-bandeau.

La saison est également propice à l’observation de plusieurs espèces d’oiseaux, caractéristiques des milieux humides, présents sur les bords de la Marne et sur l’étang du site. Des canards et foulques peuvent venir hiverner alentour, près de la gallinule poule-d’eau, du héron cendré ou du martin-pêcheur.

A ne pas manquer.

Jumelles fournies sur place.

368 Chemin des Noyers 77410 Précy-sur-Marne Précy-sur-Marne 77410 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature oiseaux

©LPOidf/N.Pluchon