Rencontres inter-cidérales La Coquille Marigny-l’Église
Rencontres inter-cidérales La Coquille Marigny-l’Église samedi 9 mai 2026.
Marigny-l’Église
Rencontres inter-cidérales
La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Rencontres inter-cidérables, organisées par l’association la coquillette du Morvan. Dégustation de cidres du Morvan, pizzéria éphémère, artisanat local, atelier parents-enfants, sous le rythme de la fanfare du siles, concert rock de clôture diaporama. 6e l’entrée qui comprend une adhésion + un verre de dégustation. .
La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@marignylacoquille.fr
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English : Rencontres inter-cidérales
L’événement Rencontres inter-cidérales Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs