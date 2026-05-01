Rencontres inter-cidérales La Coquille Marigny-l’Église

Marigny-l’Église

Rencontres inter-cidérales

La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Rencontres inter-cidérables, organisées par l’association la coquillette du Morvan. Dégustation de cidres du Morvan, pizzéria éphémère, artisanat local, atelier parents-enfants, sous le rythme de la fanfare du siles, concert rock de clôture diaporama. 6e l’entrée qui comprend une adhésion + un verre de dégustation. .

La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@marignylacoquille.fr

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English : Rencontres inter-cidérales

L’événement Rencontres inter-cidérales Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs