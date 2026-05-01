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Rencontres inter-cidérales La Coquille Marigny-l’Église

Rencontres inter-cidérales La Coquille Marigny-l’Église

Rencontres inter-cidérales La Coquille Marigny-l’Église samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Coquille

Adresse : 1 rue du Mont Pérou

Ville : 58140 Marigny-l'Église

Département : Nièvre

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marigny-l’Église

Rencontres inter-cidérales

La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Rencontres inter-cidérables, organisées par l’association la coquillette du Morvan. Dégustation de cidres du Morvan, pizzéria éphémère, artisanat local, atelier parents-enfants, sous le rythme de la fanfare du siles, concert rock de clôture diaporama. 6e l’entrée qui comprend une adhésion + un verre de dégustation.   .

La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@marignylacoquille.fr

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English : Rencontres inter-cidérales

L’événement Rencontres inter-cidérales Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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