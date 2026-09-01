Rencontres littéraires le bar à livres Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Rencontres littéraires le bar à livres

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:30:00

fin : 2026-11-10 17:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-06 2026-11-10 2026-12-08

Des rendez-vous mensuels où les passionnés de lecture partagent leurs découvertes autour d’un café ou d’un thé.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Literary gatherings: the book bar

Monthly gatherings where reading enthusiasts share their discoveries over coffee or tea.

L’événement Rencontres littéraires le bar à livres Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime