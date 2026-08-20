Rencontres littéraires, Maison du Livre de Tignieu-Jameyzieu, Tignieu-Jameyzieu

Informations pratiques

Rencontres littéraires Vendredi 2 octobre, 15h00 Maison du Livre de Tignieu-Jameyzieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Vendredi 2 octobre : lancement du Mois de l’Imaginaire

Avec une double invitation littéraire : à partir de 15h, Florence Quentin viendra nous parler de son roman Young-Adult « Nos constellations ». L’histoire de deux jeunes garçons à l’amitié magique, qui se brise lors du départ de l’un d’eux. Quand ils se retrouvent des années plus tard dans le village de leur enfance, la réalité sera-t-elle à la hauteur de leurs souvenirs ?

Dans ce roman d’une incroyable douceur, Florence Quentin nous parle des peines adolescentes dans un joli paysage de Provence.

Public ado/adulte.

À 19h, c’est Emmanuel Quentin qui viendra nous parler science-fiction en nous emmenant sur Sophis, où chacun est soumis au règne implacable du « Vent rouge ». Quand il souffle, les souvenirs s’envolent, se mélangent, se perdent. Nul n’échappe à ses effets.

Auteur d’imaginaire depuis de nombreuses années, Emmanuel est un habitué de la création de mondes inconnus et d’univers dépaysants.

Public adulte.

Goûter et apéritif offerts pendant l’après-midi.

Maison du Livre de Tignieu-Jameyzieu 56 Lotissement Letrat Tignieu-Jameyzieu 38230 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 02 68 51 https://maisondulivre-tignieu-jameyzieu.fr/index.php

Biblis en folie 2026

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