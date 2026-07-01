Rencontres Littéraires Salle polyvalente Meilhards
dimanche 19 juillet 2026 · Salle polyvalente · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Rencontres Littéraires
Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Dédicaces, causeries, lectures de textes.
Les invités Simone Bartou, Nelina Martins, Martine Naudin, Maeva Rama, Pierre Frémont, Gérard Brutus, Gislaine Rudent, Pierre Rudent, Jean-Jacques Nanot, Arlette Roubertou, Ferdine Rayyaye, Nicolas Bardou des Places, Jean-Louis Caylat, Noël Guéraud et Claude Mouret.
Liliane Fauriac présentera son livre Sur les chemins de Saint-Jacques en Limousin .
Entrée libre. .
Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 31 91
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English : Rencontres Littéraires
L’événement Rencontres Littéraires Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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