Rencontres Littéraires Salle polyvalente Meilhards

Informations pratiques

Meilhards

Rencontres Littéraires

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dédicaces, causeries, lectures de textes.

Les invités Simone Bartou, Nelina Martins, Martine Naudin, Maeva Rama, Pierre Frémont, Gérard Brutus, Gislaine Rudent, Pierre Rudent, Jean-Jacques Nanot, Arlette Roubertou, Ferdine Rayyaye, Nicolas Bardou des Places, Jean-Louis Caylat, Noël Guéraud et Claude Mouret.

Liliane Fauriac présentera son livre Sur les chemins de Saint-Jacques en Limousin .

Entrée libre. .

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 31 91

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English : Rencontres Littéraires

L’événement Rencontres Littéraires Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze